23 мая в Мытищах открылся социально‑терапевтический пункт «Помогатор», который является первым в стране. Открытие состоялось в торгово-развлекательном центре «Июнь», передает пресс-служба администрации городского округа.

Это один из двух запланированных к открытию пунктов, который оснащен всем необходимым оборудованием для проведения индивидуальных и групповых форм работы с детьми в возрасте от 0 до 4 лет.

«Основная идея «Помогатора» заключается в том, чтобы сделать доступным для многодетных семей и одиноких матерей получение психолого-педагогической, юридической и социальной помощи. Надо отметить, что подобного опыта в стране еще нет, мытищинцы будут первыми», — сказала директор семейного центра «Мытищинский» Александра Калганова.

Работа построена следующим образом: социальная бабушка не будет выходить в семью, оказание этой услуги предусмотрено непосредственно в пункте «Помогатор» по предварительной записи, не более трех часов в день.

У пункта уже появились первые подопечные. В полную силу «Помогатор» заработает с 3 июня. Кроме того, в июне ожидается открытие еще одного пункта — в мкр. Пироговский.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.