В Мытищах начали строить поликлинику в микрорайоне Метровагонмаш

В Мытищах началось строительство новой поликлиники, рассчитанной на 235 посещений в смену. Медучреждение появится по адресу: микрорайон Метровагонмаш, корпус 33, в составе жилого комплекса «Яуза Парк». Застройщиком выступает ООО «СЗ «НМ-КОНСАЛТ».

Поликлиника обеспечит комфортные условия медицинского обслуживания для взрослых и детей. Для маленьких пациентов предусмотрены отдельные зоны, включая игровую и комнату для кормящих матерей. В учреждении установят современное оборудование для проведения обследований и консультаций профильных специалистов.

Проект предусматривает озеленение и благоустройство прилегающей территории. Строительство началось в 2026 году и завершится через два года. За реализацией проекта следят инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.