В Мытищах мужчина лишился пальца из-за взрыва петарды

В деревне Степаньково городского округа Мытищи 43-летний мужчина взорвал петарду в руке и получил тяжелые травмы. Врачи Красногорской клинической больницы спасли пострадавшего, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Все произошло несколько дней назад. По данным издания, местный житель решил проверить, что будет, если взорвать петарду в руке. В результате взрыва ему оторвало указательный палец правой руки, также серьезно пострадала голова. Палец спасти не удалось.

Пострадавшего доставили в Красногорскую клиническую больницу. Экстренная томография выявила проникающее ранение головы и наличие костных отломков в полости черепа.

Врачи приняли решение о срочной операции. Бригада нейрохирургов Юрия Михайлова и Михаила Гончара совместно с анестезиологами и операционными сестрами провела пятичасовую трепанацию черепа и удалила костные фрагменты.

Через 13 дней после госпитализации мужчину выписали. Состояние пациента врачи оценивают как стабильное.

