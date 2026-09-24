В Мытищах дочь старшей операционной сестры стала ее коллегой

Лиза Анашкина с детства хотела стать медиком. Она часто бывала у матери на работе в больнице, а теперь сама работает операционной медицинской сестрой. Ее мать Светлана Анашкина — старшая операционная сестра оперблока.

«Мне нравится моя работа: да, она тяжелая, но невероятно интересная. Особенно люблю экстренные операции — там нужно быстро реагировать, применять смекалку, действовать четко, чтобы помочь», — рассказала Лиза.

По ее словам, она учится у врачей и хирургов, а рабочие вопросы разбирает вместе с матерью. Светлана вспоминает, что в детстве Лиза с любопытством наблюдала за работой оперблока.

«Теперь мы можем обсуждать рабочие ситуации не как мама и дочь, а как коллеги — и это особый уровень доверия и понимания», — отметила Светлана.

Лиза планирует поступить в университет и стать врачом. Она рассматривает специальности кардиолога и дерматолога. Кроме того, она свободно говорит по-английски и изучает испанский, надеясь использовать языки во время стажировок или поездок по обмену опытом. В больнице работают и другие семьи медиков, в которых профессию выбирают представители разных поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.