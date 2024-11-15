В МОЦОМДе прошла передача вязаных изделий для недоношенных малышей

Женщины Люберецкого отделения Союза женщин России посетили родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) и подарили уютные пледики, носочки и специальные накидки для кювезов, созданные с любовью из хлопково-шерстяной и льняной пряжи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Эта акция была приурочена к Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября и призван привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются такие дети и их семьи, а также повысить осведомленность о преждевременных родах.

«В преддверии этого важного дня мы осознаем значимость наших действий. Пусть доброта и внимание к тем, кто нуждается в поддержке, станут неотъемлемой частью нашей жизни», — отметила председатель Люберецкого отделения Союза Женщин России Елена Верховых.

Главный врач МОЦОМДа Татьяна Мельник выразила благодарность женщинам за заботливо связанные изделия. После санитарной обработки они будут переданы в реанимационные отделения Люберецкого роддома и Детской больницы МОЦОМДа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.