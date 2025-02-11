В МОЦОМД состоялась лекция для будущих мам, посвященная основам питания

10 февраля на базе женской консультации № 2 состоялась лекция перинатального психолога Лилии Иващенко на тему «Особенности питания беременной женщины». Лекция была посвящена жизненно важной теме, касающейся здоровья будущей мамы и ее ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалист рассказала о ключевых аспектах сбалансированного питания во время беременности, подчеркнув необходимость включения в рацион определенных витаминов и минералов. Были рассмотрены вопросы предотвращения дефицитов питательных веществ, а также проблемы, связанные с токсикозом и гестационным диабетом.

«Наши участницы получили практические рекомендации по составлению здорового меню на каждый триместр беременности. А также узнали о продуктах, которые следует избегать или употреблять в умеренных количествах», — отметила специалист.

В заключение лекции состоялась сессия вопросов и ответов, где каждая беременная смогла получить индивидуальную консультацию от опытного психолога. Мероприятие нацелено на повышение осведомленности будущих мам о роли питания в период вынашивания ребенка.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.