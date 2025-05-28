В МОЦОМД пройдет лекция врача-неонатолога о новорожденных

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) состоится лекция опытного врача-неонатолога центра, Натальи Власьевой, посвященная вопросам ухода за новорожденными в первые дни жизни, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

29 мая в 15:00 родители смогут получить исчерпывающую информацию о важных аспектах, таких как пребывание в роддоме, обязательные скрининги и вакцинация.

«На лекции мы рассмотрим этапы адаптации новорожденного к внеутробной жизни, особенности ухода за кожей, пупочной ранкой. Особое внимание будет уделено скрининговым обследованиям, направленным на раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний, а также срокам и видам первых прививок», — рассказала специалист.

Врач-неонатолог ответит на все интересующие вопросы, касающиеся здоровья и развития новорожденных, развеет распространенные мифы и предоставит практические рекомендации по уходу за младенцем. Лекция будет полезна как будущим родителям, так и тем, у кого уже есть малыши. Мероприятие пройдет в холле отделения патологии в родильном доме МОЦОМД.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.