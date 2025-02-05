В МОЦОМД отпраздновали международный день женщины-врача

3 февраля отмечался совсем молодой праздник — международный день женщины-врача. Ему нет и 10 лет, однако он затрагивает едва ли не большую часть всех врачей на земле — прекрасную половину человечества, выбравшую своим призванием медицину. В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) трудятся почти 200 женщин-врачей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сложно представить, но когда-то профессия врача была исключительно мужской. Женщины пришли в медицину лишь недавно, и сейчас в России их более половины. И в этом нет ничего удивительного. Медицина требует от человека особенных качеств — собранности, ответственности, любви ко всему живому, милосердия и доброты. Спасибо вам за ваш профессионализм, сострадание и силу духа! Здоровья, радости, признания и личного счастья! Пусть каждый день приносит вдохновение, а улыбки пациентов становятся наградой за ваш труд!» — обратилась со словами поздравления главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Подчеркнув неоценимый вклад женщин в медицинскую практику, она отметила, что именно женщина-врач часто становится той опорой, на которую могут рассчитывать семьи, принося в жизни пациентов не только высококвалифицированную помощь, но и тепло, понимание и заботу. Празднуя этот день, мы отмечаем их достижения и вдохновляемся их силами, которые дарят надежду и здоровье многим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.