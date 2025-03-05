В МОЦОМД назначен новый временно исполняющий обязанности главного врача

3 марта коллективу Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) был представлен временно исполняющий обязанности главного врача, Александр Григорьев. Представление провел первый заместитель министра здравоохранения Московской области, Максим Максимов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Александр Григорьев является главным внештатным детским травматологом-ортопедом Минздрава Московской области, а также возглавляет Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Работает в системе здравоохранения Московской области с 2009 года», — сказал Максимов.

Прежний главный врач, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник, руководившая центром на протяжении последних 15 лет, перешла на должность заведующей родильным стационаром МОЦОМД, где продолжит курировать развитие региональной системы родовспоможения в Подмосковье. Московский областной центр охраны материнства и детства является одним из ведущих детских медицинских учреждений Московской области.

В ближайшее время планируется расширенное совещание с участием нового исполняющего обязанности главного врача и ключевых сотрудников центра, на котором будут определены приоритеты деятельности на ближайшую перспективу и утвержден план развития учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.