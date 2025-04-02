В МОЦОМД готовят профессионалов в рамках программы наставничества

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) успешно реализуется программа наставничества, направленная на подготовку высококвалифицированных медицинских специалистов. Эта инициатива позволяет молодым врачам и медсестрам перенимать опыт и знания от опытных коллег, что способствует повышению качества оказываемой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Программа наставничества включает в себя различные формы обучения, такие как индивидуальные консультации, совместное участие в сложных операциях и обходах, а также разбор клинических случаев. Особое внимание уделяется развитию практических навыков и умению принимать взвешенные решения в экстренных ситуациях», — рассказал активный участник программы, прекрасный наставник, заведующий единственным в Московской области отделением хирургии новорожденных, неонатальный хирург, кандидат медицинских наук Михаил Рехвиашвили.

По его словам наставничество играет ключевую роль в формировании профессиональной идентичности молодых специалистов и помогает им быстрее адаптироваться к условиям работы в многопрофильном медицинском учреждении. Кроме того, программа способствует укреплению командного духа и созданию благоприятной рабочей атмосферы.

«Передача опыта более молодому поколению — это не только большая ответственность, но и возможность переосмыслить свои собственные знания и навыки. Я рад помогать преодолевать своим хирургам трудности и поддерживать их в стремлении к профессиональному росту», — отметил Рехвиашвили.

Благодаря программе наставничества, детская больница МОЦОМД обеспечивает постоянный приток квалифицированных кадров, готовых оказывать высококачественную медицинскую помощь детям Московской области. Это важный вклад в развитие здравоохранения региона и гарантия здоровья подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.