В «Мострансавто» прошла акция по сдаче крови

В центральном офисе «Мострансавто» прошла благотворительная акция «Маршруты к сердцу», объединившая десятки сотрудников-доноров. Специалисты и руководители компании сдали кровь, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается. В этот раз 39 человек пополнили банк крови региона, сдав в общей сложности около 18 литров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 2015 года «Мострансавто» — подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области — проводит донорские акции, ставшие частью корпоративной культуры. Среди участников — водители, диспетчеры, слесари, сотрудники аппарата управления и многие другие. Пункт забора крови, организованный государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области «Московский областной центр крови», работал в штатном режиме прямо в офисе предприятия. Благодаря четкой организации весь процесс — от заполнения документов до завершения процедуры — занимал не более 25-30 минут. Каждый донор получил два оплачиваемых выходных дня и компенсацию на питание.

«Для нас «Маршруты к сердцу» — не просто мероприятие, а часть социальной миссии компании. Мы видим, как наши сотрудники осознанно подходят к донорству, и это вдохновляет. Каждая капля крови — это чья-то спасенная жизнь», — отметили в «Мострансавто».

Компания благодарит всех участников и призывает не останавливаться на достигнутом: следующая акция запланирована уже на осень 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024 года поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.