В Москве значительно увеличился выпуск лекарств для сердца и сосудов

В прошедшем году московские предприятия почти на 80% увеличили выпуск современных препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, сообщил в своем канале в MAX мэр столицы Сергей Собянин. По словам директора по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании «Сервье» Яны Котуховой, таким образом компания вносит свой вклад в повышение продолжительности жизни.

«Москва — один из главных центров производства фарминдустрии в стране. Мы среди лидеров в разработке и внедрении наукоемких технологий полного цикла. Сегодня столичные предприятия создают жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Среди них — доступные препараты для предотвращения инфарктов и инсультов, для профилактики образования тромбов, а также терапии повышенного артериального давления», — сказал Собянин.

Он добавил, что готовая продукция поставляется по всей России и за ее пределами.

В частности, одно из столичных предприятий, специализирующееся преимущественно на выпуске оригинальных лекарств для терапии сердечно-сосудистых патологий, в 2025 году увеличило объемы производства на четыре миллиона упаковок. Более 550 тыс. из этого количества было отправлено на внешние рынки.

В целях поддержки данной стратегически значимой сферы в городе разработан обширный перечень инструментов помощи, включающий как налоговые преференции, так и специальные инфраструктурные проекты. На площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» функционирует один из крупнейших в России фармацевтических кластеров.

Как пояснила директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании «Сервье» Яна Котухова, компания, занимая ведущие позиции в области разработки и производства лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, стремится вносить свой вклад в поддержку достижения национальных приоритетов по снижению смертности и повышению продолжительности жизни.

«Фармацевтический завод полного цикла „Сервье Рус“ запущен в Москве в 2007 году. Основной объем производства составляют препараты для лечения кардиозаболеваний, например, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, стенокардии, а также других хронических неинфекционных заболеваний, потребность в которых в России постоянно растет. Локализация производства в столице позволяет оперативно закрывать эти потребности: развитая городская инфраструктура и близость к ключевым рынкам сбыта дают возможность выпускать широкую линейку кардиопрепаратов, делая их доступными для пациентов по всей стране», — пояснила Котухова.

По ее словам, для «Сервье» это еще и возможность напрямую участвовать в формировании культуры ответственного отношения к здоровью.

«В партнерстве с профессиональными и пациентскими сообществами мы реализуем информационно-просветительские инициативы и программы по профилактике, ранней диагностике, и контролю факторов риска сердечно-сосудистых и других заболеваний, повышению приверженности лечению», — добавила она.

Производство лекарств способствует реализации целей национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь»и «Технологии здоровья».