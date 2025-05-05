В Москве стартовала вакцинация домашних животных

Привить питомцев в Москве можно рядом с популярными площадками для выгула собак

В Москве началась сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства, сообщает «Царьград» .

Владельцы могут привить своих питомцев в специализированных пунктах, государственных ветеринарных клиниках или заказать выезд врача на дом.

Для большего комфорта горожан временные пункты вакцинации развернуты вблизи популярных площадок для выгула собак. Хозяевам необходимо предоставить ветеринарный паспорт животного, чтобы врач имел возможность зарегистрировать факт вакцинации.

Получить ответы на все интересующие вопросы можно, позвонив на горячую линию по номеру: 8 (495) 612-12-12. Специалисты акцентировали внимание на важности своевременной вакцинации для предотвращения распространения опасных болезней.