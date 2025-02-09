В Москве развивают роботизированную хирургию с минимальной травматичностью

В Москве продолжают развивать роботизированную хирургию. В 2024 году были куплены 7 новых робот-ассистированных систем для крупнейших больниц мегаполиса, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Количество роботических операций по сравнению с 2023 годом увеличилось практически в 2 раза. Их было проведено 2,2 тыс.

Наибольшее количество раз такие операции проводили пациентам с онкологией. Малоинвазивными методами (когда минимизируют область вмешательства в организм и степень травмирования тканей) проводится около 80% хирургических операций.

Так, недавно для замены сердечного клапана нужно было тяжелое хирургическое вмешательство вместе с продолжительным восстановлением после операции. В 2025 году в Москве такие операции делают через маленькие разрезы. Поэтому людям после них проще восстанавливаться.