сегодня в 16:26

В Москве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В столице отмечается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемические пороги не превышены, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу Москве.

В ведомстве отметили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов. Случаи вируса гриппа снизились до единичных значений.

Риск заражения поможет снизить профилактика. Роспотребнадзор советует регулярно мыть руки с мылом, использовать антисептик, носить маску, проветривать помещение и делать влажную уборку. Также стоит укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни и не заниматься самолечением.

Ранее в Омской области зафиксировали рост заболеваемости пневмонией. С начала года заболевание выявили у 384 детей.

