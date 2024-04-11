В Москве приведут в порядок территории четырех медицинских учреждений

В Москве благоустроят и приведут в порядок территории четырех медицинских учреждений: Онкологического центра №1, Городской клинической больницы имени Ерамишанцева, Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой и Городской клинической больницы имени Юдина, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В Онкоцентре №1 расширят проезды и сделают дополнительные пешеходные маршруты. В ГКБ имени Ерамишанцева в зоне отдыха и на площадке для встреч у роддома планируют установить навесы, скамейки и скульптуры. Для сотрудников медучреждения сделают спортивную площадку.

В Центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой будут обустроены спортивные и детские площадки, система навигации и тропы здоровья. Здесь появится амфитеатр, зоны отдыха и павильоны для проведения мероприятий.

В ГКБ имени Юдина уделят особое внимание пациентам Центра паллиативной помощи. На территории больницы появится специализированный лифт для комфортных прогулок на койках-каталках. Также у центра построят площадку для проведения мероприятий.

Во всех перечисленных больницах обновят систему видеонаблюдения и освещение, расширят парковку.

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