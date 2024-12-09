В Москве открылись еще 14 обновленных поликлиник

В Москве после завершения ремонта вновь открылись 14 поликлиник для детей и взрослых. По словам мэра столицы Сергея Собянина, второй этап программы реконструкции медицинских учреждений в столице был реализован на 40%, сообщает газета «Известия» .

«Всего по новому московскому стандарту реконструированы уже 257 зданий поликлиник. Оставшиеся планируем закончить до конца 2025 года», — добавил Собянин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что обновление касается не только самих поликлиник, но и прилегающих территорий. В результате преобразится более 65 гектаров земель. Эти пространства будут оформлены в едином стиле: установят освещение, знаки навигации, а также высадят деревья и кустарники. В местах, где это возможно, планируется обустройство детских игровых площадок и зон для отдыха.

В октябре мэр сообщил, что в 2025 году финансирование здравоохранения Москвы увеличится на 8%. В рамках этих мероприятий из бюджета выделят 1,1 трлн рублей с учетом обязательного медицинского страхования.

По его словам, до конца 2028 года в столице планируется завершение создания нового каркаса как амбулаторной, так и стационарной помощи. В частности, начнется строительство новых стационаров при НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова. Всего в период с 2025 по 2027 год в Москве будет возведено 31 учреждение здравоохранения, отметил мэр.