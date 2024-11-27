В Москве открыли первый кардиоонкологический центр

В столице в пилотном режиме открыли первый городской кардиоонкологический центр на базе Городской клинической больницы имени С. С. Юдина. Для онкобольных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений разработали новый персонализированный подход к лечению, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 2019 года мы работаем над созданием каркаса онкопомощи в столице, используем современные и инновационные технологии, тщательно следим за качеством работы якорных клиник, однако есть аспекты, которые еще требуют доработки», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что следующим большим шагом в рамках реализации нового стандарта онкологической помощи стало открытие в пилотном режиме первого городского кардиоонкологического центра при ЦАОП. Для каждого онкопациента с сопутствующими кардиологическими заболеваниями разрабатывается индивидуальный план лечения, включающий своевременную диагностику и терапию.

По словам вице-мэра, в дальнейшем проект будет развиваться, кабинеты кардиологов и специалистов по функциональной диагностике появятся в других центрах амбулаторной онкологической помощи.

Кардиоонкоцентр ГКБ им. Юдина работает в двух центрах амбулаторной онкологической помощи Онкологического центра № 1 больницы им. С. С. Юдина. В кардиоонкоцентре работают опытные и высококвалифицированные специалисты, врачи-кардиологи и врачи функциональной диагностики.

В клинике оказывают помощь пациентам с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также находящимся в группе риска их развития в процессе основного лечения. В случае выявления высокого риска пациент в онкоцентре получает персонализированный подход к определению тактики лечения с учетом сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

Новый столичный стандарт онкологической помощи был разработан в 2019 году. За три с лишним года в мегаполисе была создана принципиально новая система оказания онкопомощи. В настоящее время в Москве определены 5 основных онкологических стационаров. Все технологические и кадровые ресурсы сосредоточены в этих учреждениях.

В состав каждого из основных стационаров входят патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи и круглосуточный стационар.