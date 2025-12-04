В Москве не зафиксировали превышений эпидпорога по сезонным вирусам

В Москве уровень заболеваемости сезонными вирусами остается в пределах нормы, а показатели по гриппу ниже прошлогодних, сообщили в департаменте здравоохранения, передает «Царьград» .

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что эпидемиологический порог по сезонным вирусам в городе не превышен. Заболеваемость гриппом в 2025 году фиксируется с середины октября, однако текущие показатели значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

В ведомстве отметили, что в 2024 году первые случаи гриппа были выявлены только во второй половине ноября. Сейчас в структуре заболеваемости преобладает риновирус, а случаи гриппа встречаются редко. В Москве выявлен штамм гриппа A (H3N2).

Специалисты департамента уточнили, что заболевание этим типом гриппа чаще всего протекает в легкой форме.

