В Москве начал работу центр для недоношенных детей и малышей с низким весом

Собянин открыл после реконструкции корпуса №15 и 16 Морозовской больницы. В одном из обновленных зданий разместился центр ранней помощи для недоношенных детей и новорожденных с низким весом.

Мэр отметил, что новый центр позволит оказывать комплексную медицинскую помощь маленьким пациентам в одном учреждении.

«Таким малышам недостаточно наблюдения только у педиатра», — подчеркнул Собянин.

В рамках городского проекта «Ранняя помощь» подобные центры работают в 4 больницах Москвы. За каждым закреплены центры развития, где с детьми занимается мультидисциплинарная команда специалистов социальной защиты и медицины. Совместно с врачами они разрабатывают индивидуальные программы сопровождения для каждого ребенка.

Во втором обновленном корпусе Морозовской больницы открылись кабинеты консультационно-диагностического центра и дневной стационар. В обоих зданиях внедрены современные цифровые решения, созданы комфортные залы ожидания с мягкой мебелью, телевизорами и игровыми зонами.

Собянин ранее сообщил, что за последний год количество детей, получивших высокотехнологичное лечение в городских больницах по профилю «педиатрия», увеличилось на 44%. Мэр подчеркнул, что возможности детской медицины в столице продолжают расширяться, а в практику внедряются современные технологии.

