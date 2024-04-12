В Москве используют космические технологии для реабилитации пациентов

Разработки аэрокосмической отрасли активно используют в Москве для реабилитации пациентов с инвалидностью и перенесших тяжелые травмы, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в Москве работает целая сеть реабилитационных учреждений для помощи пациентами с инвалидностью, травмами, детям с врожденными диагнозами. Современные технологии открывают все новые возможности в реабилитации. Сейчас активно используется оборудование, созданное учеными аэрокосмической сферы.

Антигравитационная беговая дорожка

«Разработки космической промышленности, которые использует Москва, сегодня успешно помогают людям, нуждающимся в особой поддержке и заботе. Например, антигравитационная беговая дорожка, созданная для занятий спортом на МКС во время длительных полетов, оказалась эффективна и для реабилитации», — рассказала Ракова.

На такой дорожке человек частично испытывает условия невесомости, поэтому снижается гравитационная нагрузка на суставы. В Научно-практическом реабилитационном центре устройство стало уникальным инструментом для поддержания физической формы. Дорожку используют и на ранних этапах реабилитации, и на курсах роботизированной терапии ходьбы.

Барокамера

Принцип действия этой разработки заключается в контролируемом изменении атмосферного давления. Барокамера Космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева сейчас активно используется в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой.

Кислород под повышенным давлением позитивно влияет на состояние пациентов. Показания для проведения сеансов — последствия инсультов, спинальные травмы и так далее.

По словам специалистов, в барокамере концентрация кислорода в крови увеличивается в несколько раз. Также улучшается метаболизм, снижается внутричерепное давление, ускоряются процессы заживления, укрепляется иммунитет.

Имитатор подошвенной опорной нагрузки «Корвит»

Это еще одна уникальная разработка Центра авиакосмической медицины, которая применяется в Московском городском центре реабилитации и Центре им. Л. И. Швецовой. Внешне прибор напоминает ботинки с открытым носком, которые помогают восстановить утраченный навык ходьбы.

Особенно имитатор подошвенной нагрузки актуален для людей, перенесших инсульт. Для детей с диагнозом ДЦП тренажер формирует этот навык с нуля. Прибор активизирует зоны мозга, ответственные за ходьбу.

Изначально «Корвит» создавали для обеспечения длительных космических полетов. Космонавты на орбите страдают из-за ощущения отсутствия опоры под ногами. При этом «воздушная подушка» аппарата массирует стопу и создает «эффект ходьбы» на твердой поверхности.

Иммерсионная ванна

Методика погружает человека в состояние невесомости. Тело окутывает мягкой водонепроницаемой мембранной, на организм оказывается равномерное давление воды.

Процедуру активно используют в Центре комплексной реабилитации инвалидов «Бутово». Ее назначают при атрофии мышц и потере двигательной способности, а также для лечения детей с ДЦП и другими нарушениями развития. Иммерсионные ванны хорошо переносят как взрослые, так и маленькие пациенты. Эффект от погружения ощущается с первых минут, динамика накапливается от сеанса к сеансу.

Пневмокостюм «Атлант»

Нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм напоминает скафандр космонавта. Комбинезон плотно облегает тело. В нем встроены трубчатые камеры, которые надуваются насосом.

Корсет создает условия для удержания вертикальной позы, формирует правильную осанку. Он направлен на помощь людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и поражениями центральной нервной системы.

Альфа-капсула

«Космический» аппарат используется в Научно-практическом реабилитационном центре. Он позволяет проводить процедуру глубокой медитации и релаксации. В такие моменты замедляется мыслительный процесс мозга, проясняется сознание, что способствует улучшению самочувствия и психоэмоционального состояния.

В Москве функционируют десять реабилитационных и восемь реабилитационно-образовательных центров. В них взрослые и дети с инвалидностью могут пройти комплексную реабилитацию.