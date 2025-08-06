В Московском областном онкодиспансере ввели новый метод терапии

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В последние годы медицинская наука стремительно развивается, предлагая все более эффективные и безопасные методы лечения. Одним из таких инновационных решений стал терапевтический лазер, который теперь применяется в Московском областном онкологическом диспансере, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

«Применение терапевтического лазера в онкологии имеет ряд значительных преимуществ. Безопасность в использовании, т. к. лазерное воздействие минимально инвазивно и не повреждает здоровые ткани вокруг опухоли. Лазерная терапия уменьшает и предотвращает лучевые реакций, а также снижает болевые ощущения», — рассказал заведующий отделением радиотерапии № 1 областного онкодиспансера Керим Аслаханов.

Процедура применения терапевтического лазера проста и комфортна для пациента. Специалист настраивает параметры устройства в зависимости от диагноза и состояния пациента.

Обычно курс лечения состоит из нескольких процедур, продолжительность которых определяется индивидуально. Подробности можно будет узнать по номеру телефона: 8(495)529-50-64, либо отправив запрос на почту: mood.dog@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.