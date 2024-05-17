В Московском областном госпитале для ветеранов войн прошла конференция «Железодефицитная анемия у пожилых пациентов», вел лекцию начальник госпиталя, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист по гериатрии министерства здравоохранения Московской области Яроцкий Сергей, передает пресс-служба ведомства.

Клинические проявления анемии у пожилых могут восприниматься и врачом, и пациентами, как проявления старения и особенностей образа жизни в пожилом возрасте. Проявления любой анемии (такие как слабость, головокружение, головная боль, сердцебиение, одышка) обусловлены гипоксией тканей. Развитие анемии у больных с ХСН приводит к гипоксии тканей и дополнительному утяжелению одышки, повышенной утомляемости, снижению переносимости физических нагрузок и качества жизни.

«При лечении анемии необходимо устранить причины, вызвавшие ее развитие, в т. ч. дефицит железа. Необходимо подчеркнуть, что мнение о возможности коррекции дефицита железа с помощью пищевых продуктов с высоким содержанием железа ошибочно. Об этом должны быть осведомлены больные, что следует считать важным образовательным компонентом ведения данной категории пациентов», — рассказал заведующий отделением гериатрии кандидат медицинских наук, врач-гериатр Светлана Свинина.

По вопросам госпитализации обращаться по телефону в отдел госпитализации по телефону: +7 (499) 670-93-32 номер контакт-центра: +7 (499) 670-92-92 доб. 178. Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорский р-н, п. Жилино, Стр. Г/1.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.