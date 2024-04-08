В московских больницах представили новое сбалансированное меню

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в начале текущего года с городских больницах было представлено новое меню. Об этом сообщает «Москва 24» .

«Новое меню мы постарались сделать вкусным. Я надеюсь, что москвичи заметят это небольшое приятное дополнение», — сказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

Она добавила, что новые блюда стали сбалансированными по белкам, жирам и углеводам. Помимо этого, к маю столичные власти планируют полностью заменить больничную посуду. Речь идет о старых советских чайниках, тарелках и вилках.

Ранее Ракова сообщала, что в Москве появятся центры ментального здоровья. Москвичи смогут получить здесь комплексную психолого-психотерапевтическую помощь в случае стресса, посттравматических синдромов, различных невротических состояний и даже снижения настроения.