В МОНИКИ завершился обучающий семинар для гистологов

В МОНИКИ им. Владимирского завершился двухдневный научно-практический обучающий семинар для лаборантов-гистологов. Этот курс проходили специалисты со средне-специальным образованием, работающие в современных патоморфологических отделениях и лабораториях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В рамках него слушатели получили теоретические знания и отработали навыки на практике: познакомились с основами работы на иммуногистостейнере — аппарате для иммуногистохимических окрасок и с подготовкой образцов для молекулярно-генетических исследований.

«Развитие современной медицины требует максимально точной стандартизированной диагностики различных заболеваний. Патоморфология является важным диагностическим методом, определяющим дальнейшее ведение и лечение пациента. Огромную роль имеет подготовка кадров — без грамотного отработанного процесса преаналитики, обработки и подготовки материала для дальнейшего исследования могут возникнуть, в лучшем случае, диагностические трудности, а в худшем — получиться неправильные результаты, ведущие к фатальным нарушениям дальнейшего ведения пациента. Наш курс позволяет отработать все необходимые навыки на практике, разобрать ошибки и найти путь решения сложных случаев в повседневной практике», — рассказала заведующая отделением морфологической диагностики отдела онкологии МОНИКИ им. Владимирского Галия Сетдикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.