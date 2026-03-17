В МОНИКИ в Подмосковье запустили новый рентген-аппарат

Новый рентгеновский аппарат начал работать в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского. Оборудование установили в консультативно-диагностическом центре для обследования амбулаторных пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Аппарат рассчитан на три рабочих места и позволяет проводить все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований. В первую очередь его будут использовать для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и урологических патологий.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что современное оснащение играет ключевую роль в качественной диагностике.

«В прошлом году мы запустили в подмосковных больницах 93 рентген-аппарата. Первый в этом году рентгеновский аппарат вводим в МОНИКИ. На его закупку было направлено более 33 млн рублей», — сказал Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Записаться можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в медорганизации, по телефону 122, на приеме у врача или через чат-бот в МАХ. Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.