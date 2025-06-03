В МОНИКИ прошла встреча с главным внештатным специалистом нефрологом Минздрава России

В Московском научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) прошла встреча с Евгением Шиловым — главным внештатным специалистом нефрологом министерства здравоохранения России. В ней приняли участие директор МОНИКИ Константин Соболев, заместитель директора по образовательной деятельности и декан факультета усовершенствования врачей Татьяна Чернявская, а также заместитель директора по науке и международным связям Екатерина Кокорина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В МОНИКИ активно развивается служба нефрологии, здесь осуществляется ранняя диагностика, лечение и профилактика заболеваний почек и мочевыводящих путей. Используя широкий спектр современных лабораторных и инструментальных методов, специалисты обеспечивают высокое качество медицинской помощи пациентам. Диагностируется и лечится ряд серьезных заболеваний, таких как острый и хронический гломерулонефрит, острый и хронический пиелонефрит, амилоидоз почек, миеломная нефропатия, диабетическая нефропатия и многие другие.

«Для нас подобные встречи очень важны. Это возможность обсудить с коллегами пути улучшения медицинской помощи жителям Московской области, взглянуть на ситуацию с различных сторон и выбрать оптимальные стратегии развития. Самыми главными остаются, разумеется, вопросы улучшение методов диагностики и лечения, а также совершенствования медицинских технологий. Не менее важен вопрос кадров — наш институт заинтересован не только привлекать к работе талантливых специалистов, но и обеспечивать качественную подготовку кадров и повышение квалификации. Наша главная задача сделать все возможное для того, чтоб жители Московской области получали самую качественную и квалифицированную помощь», — сказал директор МОНИКИ Константин Соболев.

На прием к врачу-нефрологу МОНИКИ может любой житель Московской области старше 18 лет. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. Необходимо направление от лечащего врача из поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.