В МОНИКИ прошел стоматологический форум, посвященный дню здоровья полости рта

Накануне в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского прошел форум, посвященный Всемирному дню здоровья полости рта. Мероприятие объединило ведущих специалистов, студентов и ординаторов в стремлении обсудить современные подходы к профилактике стоматологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Обсуждение современных методов профилактики и лечения заболеваний полости рта позволяет не только повысить уровень профессиональной подготовки специалистов, но и улучшить качество жизни пациентов, а главное — помогает снизить распространенность стоматологических заболеваний среди населения. Регулярный обмен опытом между врачами позволяет внедрять новые подходы в клиническую практику, что крайне важно для развития стоматологии в России», — заведующая кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии МОНИКИ им. Владимирского Малкан Амхадова.

В рамках форума были представлены доклады на актуальные темы, в том числе специалисты Института рассказали о важности онкоскрининга на амбулаторном приеме, способах гигиены полости рта у пациентов с дисфункцией слюноотделения, первичной профилактике стоматологических заболеваний у детей и подростков, уходе за полостью рта при красном плоском лишае и сахарном диабете.

Завершением форума стала викторина, которая помогла участникам закрепить полученные знания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.