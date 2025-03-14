В МОНИКИ коллегия Минздрава Подмосковья подвела итоги работы за прошлый год

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прошло расширенное заседание коллегии министерства здравоохранения Московской области. На мероприятии подвели итоги работы региональной системы здравоохранения за прошлый год и определили ключевые задачи на будущее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В заседании приняли участие представители областного и федерального руководства, включая замминистра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллу Самойлову, зампредседателя правительства МО — министра здравоохранения МО Максима Забелина, заместителя руководителя ФМБА России Михаила Ратманова, председателя Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Нину Суслонову, директора Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николая Дайхеса и депутата Мособлдумы Владислава Мирзонова.

В рамках программы состоялось награждение лучших работников отрасли почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения РФ, Губернатора области, Московской областной Думы, а также нагрудным знаком «Бронзовый крест» ФМБА России. Эксперты обсудили вопросы организации первичного звена здравоохранения, финансового обеспечения медицинских учреждений и новых подходов к оценке деятельности главных врачей.

Главный врач МОНИКИ Евгений Тюхменев подчеркнул значимость проведения мероприятия в стенах Института.

«Для нас большая честь быть выбранными площадкой для столь важного события. Мы благодарны за доверие и возможность внести свой вклад в развитие системы здравоохранения региона», — отметил главный врач МОНИКИ им. Владимирского Евгений Тюхменев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.