В МОНИКИ им Владимирского завершился IV медицинский форум

В МОНИКИ им. Владимирского прошел IV медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля». Данное мероприятие было приурочено к юбилею академика Николая Романовича Палеева. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

С приветственным словом выступили академики РАН Лео Бокерия, Александр Коновалов, Юрий Беленков, Елена Голухова и директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

Организаторами съезда выступили ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. Владимирского.

В нем приняли участие врачи терапевты, кардиологи, ревматологи, пульмонологи, нефрологи, стоматологи, эндокринологи, онкологи, неврологи, врачи общей практики, оториноларингологи и другие. В том числе участие в Форуме приняли и представители зарубежных стран — специалисты из Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Кыргызской республики, Таджикистана и Узбекистана.

«Сегодня у нас проходит масштабный медицинский Форум с участием коллег из других стран. Наша встреча приурочена к 95-летию ученого-терапевта Палеева Николая Романовича, который проработал в нашем Институте 55 лет — он руководил терапевтической клиникой, создал кардиопульмонологическое отделение», — рассказал директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

В рамах Форума врачи проанализировали современные подходы и новые практики в лечении артериальной гипертонии, новые методы профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом, сложности в диагностике хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы, обсудили орфанные болезни в практике врача-терапевта.

Отдельный блок на форуме был посвящен стоматологии. Специалисты особое внимание уделили важности профилактики стоматологических заболеваний у детского и взрослого населения, инновационным методам стоматологической реабилитации, возможностям онкоскрининга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.