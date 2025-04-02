В МОНИКИ им Владимирского прошел молодежный форум

В стенах МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского состоялся молодежный форум, организованный научно-исследовательской лабораторией молекулярно-клеточной технологии. Мероприятие объединило молодых специалистов и ведущих экспертов в области биомедицины, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Форум был проведен под председательством заместителя директора МОНИКИ Екатерины Какориной, руководителя отдела экспериментальных и клинических исследований МОНИКИ Светланы Ерофеевой и руководитель лаборатории клеточных технологий МОНИКИ Константина Агладзе. В ходе форума состоялись постерные сессии и устные доклады, посвященные фундаментальным и прикладным вопросам решения проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Обсуждалось влияние лекарственных препаратов на функционирование сердечных тканей, сердечных клеток и митохондрий.

Участниками форума стали сотрудники лаборатории молекулярно-клеточной технологии Моники, а также приглашенные гости из ведущих научных организаций: Московский физико-технический институт, Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Постерная сессия порадовала оживленной беседой коллег и обсуждений деталей научных работ, обменом опытом и новыми идеями. Устные доклады позволили широко вникнуть в фундаментальную науку, которая на уровне клеточных процессов умеет обдуманно связать и объяснить патологические процессы в сердце. Также обсудили прикладные направления для медицинского внедрения, которые активно развиваются, используя человеческие кардиомиоциты, полученные дифференцированием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека и пациент-специфичных мезенхимальных клеток для разработки «заплат» на рубцы в сердечной ткани и тестирования лекарственных препаратов и т. д.

«Подобные мероприятия играют важнейшую роль для профессионального роста молодых специалистов. Они позволяют им получать ценные знания, устанавливать связи с ведущими учеными и делать свой вклад в развитие медицины. Именно здесь формируются команды, которые в будущем могут совершать настоящие научные прорывы», — сказала руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований МОНИКИ Светлана Ерофеева.

По просьбам участников форума им также была проведена экскурсия по научным лабораториям. Гости остались приятно удивлены современным оснащением и возможностями, представленными лабораториями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.