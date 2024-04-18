В МОНИКИ 24 апреля пройдет день открытых дверей для студентов-медиков

День открытых дверей пройдет на факультете усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского 24 апреля. Гости института смогут подробно узнать о возможностях обучения в МОНИКИ им. Владимирского, программах по 50 различным специальностям института, клинических базах, насчитывающей 95 объектов по Москве и области, и, конечно, познакомиться с руководителями кафедр и деканатом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В этот день в фойе пройдет интерактивная выставка, где все желающие смогут попробовать себя в роли настоящих врачей, поучаствовать в викторинах, узнать личный опыт обучения и практической работы ординаторов и аспирантов МОНИКИ им. Владимирского. А в конференц-зале института преподаватели и ведущие специалисты расскажут об уникальности института и специфике различных направлений.

«МОНИКИ является медицинской организацией с большой историей. Величайшие врачи начинали работать и делали свои первые открытия в стенах нашего института. Я уверена, что наши преподаватели помогут стать вам настоящими высококлассными специалистами. На дне открытых дверей вы узнаете всю образовательную траекторию, познакомитесь с ведущими специалистами, которые будут сопровождать вас на пути освоения медицинских дисциплин, узнаете про наши клинические базы и начало лечебной практики. Наш институт — это то место, где учатся и развиваются лучшие специалисты. Поэтому приглашаем всех студентов-медиков, ординаторов и аспирантов на День открытых дверей факультета усовершенствования врачей МОНИКИ», — декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская.

День открытых дверей пройдет 24 апреля, начало в 14:00 по адресу: Москва, улица Щепкина, 61/2, корпус 15А, конференц-зал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.