В МОНИИАГ трижды отметили Всероссийский день беременных

В последние выходные марта в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) состоялась встреча с врачами института, посвященная Всероссийскому дню беременных, который отмечается в РФ в первые дни апреля и октября. Ее участники смогли познакомиться с врачами института, узнать больше о традициях праздника, получить новые знания, а также полезные для молодой семьи подарки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

7 апреля врачи института вновь приготовили приятные сюрпризы для всей семьи. На этот раз поздравления получили те, кто пришли в областной НИИ на консультацию, и женщины, которые находятся в стационаре. В поликлиническом отделении МОНИИАГ, которое принимает каждый день до 200 пациентов, гостей встретили руководители и представители администрации института.

«Нашим гостям были вручены поздравления с праздником, подарки, дневники беременности и полезная для будущих мам информация. Весь день работала фотозона, где можно было сделать фотографии на память. В празднике приняли участие не только будущие мамы, но и мужчины, а также представители старшего поколения, которые были рады возможности поделиться с молодежью своими впечатлениями о том, как изменилось внимание к беременным женщинам в современной России. Затем праздник прошел в акушерском стационаре», — рассказала заместитель главного врача института Оксана Бондарева.

Подарки в честь Дня беременных получили также будущие мамы, ожидающие рождения малышей в стенах областного НИИ, и те, кто еще вчера только готовился к этому событию, а сегодня уже стали мамами.

В МОНИИАГ планируют поддерживать традиции Дня беременных и продолжить добрую традицию поздравления женщин в октябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.