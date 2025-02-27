В МОНИИАГ прошло 3-дневное мероприятие по проблеме врастания плаценты

24–26 февраля в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии прошло первое обучающее мероприятие для российских врачей, посвященное сложной акушерской проблеме — врастанию плаценты, осложнения которое ежегодно уносит жизни нескольких женщин в каждой стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Проблема врастания плаценты, по мнению врачей, будет с каждым годом только увеличиваться, ведь основным риском ее развития они называют проведенные ранее операции кесарева сечения.

Повысить свою квалификацию в МОНИИАГ приехали профессионалы не только из столичного региона, но и различных городов РФ: Астрахани, Брянска, Воронежа, Ижевска, Казани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Самары, Улан-Уде, Хабаровска, среди которых не только практикующие врачи, но и руководители медицинских организаций, отделений и центров, которые ведут работу с самыми сложными пациентами.

«Впервые в трехдневном обучающем мероприятии мы сконцентрировали лучшие знания профессионалов в области акушерства, хирургии, ультразвуковой диагностики, анестезиологии по этой серьезнейшей проблеме. Наши курсанты получили знания по критериям ранней диагностики врастания плаценты, представление обо всех вариантах ведения таких пациенток, были обучены современным методикам оперативного лечения и методам борьбы с возможными осложнениями после операций. Мы включили в программу важные знания о правилах ведения операции кесарева сечения, которые могут значительно снизить риск осложнения при последующих беременностях, и другие, которые без преувеличения важны и полезны для каждого практикующего акушера-гинеколога, ведь на сегодня примерно каждая третья беременность завершается оперативно», — рассказал автор программы и ее научный руководитель, директор МОНИИАГ, главный внештатный специалист МЗ РФ по акушерству Роман Шмаков.

Лекторами мероприятия стали ведущие специалисты в области врастания плаценты — кандидаты, доктора наук, профессора. Подобные мероприятия в ближайшее время станут регулярными, но сохранят компактный формат для сохранения возможности более полного индивидуального погружения врачей в сложную тему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.