В МОНИИАГ прошла встреча с будущими родителями, посвященная борьбе с лишним весом

Накануне в стенах Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) состоялась встреча беременных женщин и членов их семей с врачами института. Ее провели врачи акушеры-гинекологи и эндокринологи подмосковного медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Каждая традиционная встреча с будущими родителями в стенах нашего института посвящена определенной теме. В мае мы отметили День борьбы с ожирением, поделились с нашими гостями, которых собралось в этот день более 80 человек, информацией о том, как лишний вес может сказаться на их здоровье, рассказали и профилактике возникновения лишнего веса и о методах борьбы с ним. Много вопросов после встречи было не только у будущих мам, но и у их супругов», — сказала заместитель главного врача Оксана Бондарева.

Посетить встречи с врачами подмосковного института, которые проводятся ежемесячно, и задать волнующие их вопросы любая пара, ожидающая появления на свет наследника.

Как сообщили в МОНИИАГ, летом 2025 года подмосковный институт отметит годовщину старта очных встреч с будущими родителями. Дата и время проведения будет анонсирована дополнительно на официальном портале института.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.