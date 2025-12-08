В МОНИИАГ прошла научно-практическая конференция по вопросам женского здоровья

В ходе двухдневной научно-практической конференции «МОНИИАГ PRO: достижения и перспективы», которая состоялась 5 и 6 декабря 2025 г., были подведены итоги совместной работы врачей Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) с ведущими перинатальными центрами Подмосковья, федеральными медицинскими центрами России и международными сообществами врачей за последние годы. Ключевыми темами конференции стали вопросы профилактики онкогинекологических заболеваний и помощи беременным женщинам, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря постоянной научной и клинической работе с ведущими федеральными центрами страны в МОНИИАГ успешно осуществляется ведение беременности и родов даже в случае самых серьезных диагнозов, которые еще несколько лет не позволяли сохранить беременность. Для женщин, которым требуется радикальное лечение, институт внедряет программы сохранения репродуктивного материала, дающие надежду на материнство после успешного завершения лечения. Одной из важнейших задач наших врачей остается разработка инновационных методов выявления и лечения онкогинекологических заболеваний женской половой сферы», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Отдельное внимание на мероприятии, объединившим более 4 000 профессионалов в сфере женского здоровья, было уделено расширению спектра помощи новорожденным, профилактики возможных осложнений оперативных вмешательств и другим актуальным вопросам.

Помощь врачей МОНИИАГ доступна для всех жительниц Подмосковья, которые наблюдаются в женских консультациях по месту жительства. Рекомендации специалистов можно получить в формате телемедицинских консультаций по обращению участкового врача акушера-гинеколога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.