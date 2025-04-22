В МОНИИАГ прошел круглый стол по проблеме тромбоэмболических осложнений у беременных

21 апреля в телестудии Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) состоялся круглый стол, объединивший ведущих специалистов федеральных и региональных медицинских центров, имеющих многолетний опыт работы по проблеме тромбоэмболических осложнений во время беременности. К онлайн-эфиру присоединились 376 врачей из Москвы, Подмосковья и другие регионов РФ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Целью нашей встречи является объединение усилий врачей акушеров-гинекологов, хирургов, эндокринологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей общей практики и специалистов клинической лабораторной диагностики в борьбе с грозными осложнениями, столкнуться с которыми могут не только беременные пациентки, уже имеющие хронические заболевания или генетическую предрасположенность, но и условно здоровые женщины. Мы надеемся, что выводы проведенного Совета экспертов будут полезны в качестве дополнений к клиническим рекомендациям и использованы в дальнейшей работе практикующих врачей», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Риски тромбоэмболических осложнений остаются распространенной и не до конца разрешенной проблемой в современном акушерстве, так их возникновение обусловлено особенностями вынашивания ребенка в женском организме. Они могут развиваться бессимптомно и угрожать нормальному развитию плода, нести риски здоровью и жизни женщины не только во время беременности, но и в послеродовом периоде. К факторам, повышающим риск развития венозных тромбоэмболических осложнений во время беременности, относятся ожирение, курение, варикозное расширение вен нижних конечностей, малоподвижный образ жизни и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.