В МОККВД состоялись тренинги для администраторов филиалов

В период с 14 по 17 апреля 2025 года в Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере состоялись тренинги для администраторов филиалов, посвященные теме «Пациентоориентированность». Мероприятия были направлены на повышение качества обслуживания пациентов и создание комфортной атмосферы в учреждениях здравоохранения региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Программа включала в себя теоретические блоки и практические занятия, посвященные эффективной коммуникации с пациентами, решению конфликтных ситуаций, работе с жалобами и формированию позитивного имиджа учреждения. Особое внимание было уделено развитию навыков эмпатии, активного слушания и предоставления полной и доступной информации пациентам. Участники тренинга разобрали типичные сложные ситуации, возникающие в работе с пациентами, и отработали алгоритмы их решения.

«Проведение подобных тренингов является частью стратегии нашего учреждения по постоянному совершенствованию качества медицинской помощи и повышению удовлетворенности пациентов», — отметила главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Так, внедрение полученных знаний и навыков администраторами позволит Московскому областному клиническому кожно-венерологическому диспансеру выйти на новый уровень предоставления медицинских услуг, ориентированных на потребности каждого пациента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.