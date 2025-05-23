В МОДКТОБ пройдет творческий флешмоб «Я рисую свою мечту»

В честь ежегодного праздника в МОДКТОБ организован флешмоб: маленькие пациенты рисуют свои мечты. Каждый пациент может нарисовать свою мечту и он будет опубликован в приемном отделении больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наши маленькие пациенты проявили невероятное творчество и нарисовали удивительные рисунки, отражающие их мечты и желания. Каждый из этих шедевров наполнен надеждой и светом, и мы не можем не поделиться ими с вами», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

МОДКТОБ сегодня — единственное своего рода крупное учреждение в Московской области, объединяющее практическую, научную и учебную деятельность. 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки специалисты МОДКТОБ оказывают травматологическую помощь детям Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов – ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», - сказал Воробьев.