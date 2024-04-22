В модернизированных московских поликлиниках провели 45 млн приемов

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Медики столичных поликлиник, которые обновили по новому стандарту, провели 45 млн приемов. На первом этапе модернизации специалисты отремонтировали свыше 200 зданий амбулаторного звена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Также в рамках работ полностью заменили инженерные коммуникации, в зданиях появились пандусы. Помимо этого, для пациентов обустроили зоны ожидания и комнаты отдыха.

По модернизации для москвичей сделали доступнее запись к специалистам, расширили возможности диагностики и профилактики болезней.

Врачи модернизированных поликлиник провели свыше 3,5 млн лучевых исследований, в том числе рентгенографию, флюорографию, КТ и МРТ.

Второй этап программы в городе планируют закончить до конца 2025 года.