В модернизированных московских поликлиниках провели 45 млн приемов
Медики столичных поликлиник, которые обновили по новому стандарту, провели 45 млн приемов. На первом этапе модернизации специалисты отремонтировали свыше 200 зданий амбулаторного звена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Также в рамках работ полностью заменили инженерные коммуникации, в зданиях появились пандусы. Помимо этого, для пациентов обустроили зоны ожидания и комнаты отдыха.
По модернизации для москвичей сделали доступнее запись к специалистам, расширили возможности диагностики и профилактики болезней.
Врачи модернизированных поликлиник провели свыше 3,5 млн лучевых исследований, в том числе рентгенографию, флюорографию, КТ и МРТ.
Второй этап программы в городе планируют закончить до конца 2025 года.