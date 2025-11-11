В министр здравоохранения Подмосковья оценил работу больницы в Дубне

В Дубне министр здравоохранения Московской области Максим Забелин начал знакомство с Дубненской больницей со службы заботы, которая работает здесь уже второй год. Главный врач представил сотрудников, рассказал, что с каждым проводится большая работа — все для того, чтобы пациенты получали ответы на все вопросы и в максимально доброжелательной форме, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С вниманием к каждому медику, к каждому пациенту министр обошел и взрослую, и детские поликлиники в Дубне. В каждой пообщался с медиками, оценил оснащенность оборудованием. Отдельно остановился на кабинетах, где проводится диспансеризация. Как отметил Максим Забелин, развитие первичного звена и повышение доступности медицинской помощи — ключевой приоритет.

Сейчас главный вопрос на повестке дня в Дубне — строительство современной поликлиники. Министр здравоохранения подчеркнул, что вопрос на контроле у губернатора региона Андрея Воробьева.

«Неоднократно обсуждали этот вопрос с главой города, выходили на профильный час у губернатора, это решение поддержано, данный объект включен в программу модернизации первичного звена, которая будет реализовываться с 2026 по 2030 год», — отметил Максим Забелин.

В лечебном корпусе министр здравоохранения побывал практически на каждом этаже. В отделениях — открытый разговор. Как идет работа, сколько пациентов, какие есть предложения. Еще один вопрос на повестке дня — оснащение оборудованием и лекарственными препаратами.

По итогу визита министра здравоохранения отметил, что медики в Дубне не стоят на месте и развивают в городе систему здравоохранения. Параллельно в Правительстве региона готовы поддерживать Дубненскую больницу и продолжать оснащать ее современным оборудованием.

«В рамках поручения губернатора — на территории Дубны. Ознакомились с работой первичного звена, посмотрели, как работает стационар, вместе с главой города обсудили, что волнует и тревожит жителей, знаем те задачи, которые стоят в ближайшей перспективе», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Максим Тихомиров поблагодарил команду губернатора региона за внимание к Дубне: «В этом году мы обращались к Губернатору с планом развития стратегии наукограда на ближайшие 3 и плановые 5 лет, и главный блок был по направлению здравоохранения. На протяжении 9 месяцев мы вместе с министром готовили предложения по Дубне. Ряд больших проектов губернатор уже поддержал — это строительство детской поликлиники на 170-200 посещений в смену».

В ходе встречи в Дубне также были разобраны обращения жителей. Все вопросы взяты в работы, чтобы сделать систему здравоохранения в Дубне еще более эффективной.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.