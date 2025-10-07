В медучреждения Подмосковья с 2021 года привлекли 57,5 тысячи медиков

Согласно данным Минздрава Московской области, за пять лет в подведомственные министерству учреждения трудоустроились 23716 врачей и 33780 специалистов среднего медперсонала. По инициативе «Единой России» в регионе создана уникальная система социальной поддержки медицинских работников, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Это, в частности, выплаты на аренду жилья, которые получают порядка 15 тысяч медработников. Ее размер составляет до 30 тысяч рублей для одного медика и до 45 тысяч для супружеской пары в зависимости от удаленности округа.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты от 7 до 32 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста.

«Мы видим, что существующие меры поддержки работают — в наши уникальные учреждения здравоохранения приходят прекрасные специалисты. Кто-то из них переехал из другого региона, и теперь живет и трудится в Подмосковье. Кого-то, наоборот, мы смогли удержать от переезда в столицу. Это наши талантливые молодые медики, которыми мы дорожим. Теперь они будут развивать подмосковную медицину, а мы им в этом активно помогать, совершенствуя дальше существующие выплаты и льготы», — подчеркнул секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

За последние годы около 2 тысяч медиков стали обладателями сертификатов по программе «Социальная ипотека», в нынешнем году к ней присоединился 161 специалист. В качестве первоначального взноса участники программы получают от Подмосковья 50% от стоимости жилья, при этом государство ежемесячно компенсирует сумму основного долга в течение 10 лет.

По программе «Земский доктор/фельдшер» за последние годы в сельские медорганизации пришли более 2,6 тысячи специалистов, в 2025 году по ней уже трудоустроились 96 медиков. Для медработников в сельских населенных пунктах предусмотрены крупные выплаты: врачам — 1 млн рублей (1,5 млн для удаленных пунктов), среднему медперсоналу — 500 тыс. рублей (750 тыс. для удаленных населенных пунктов).

Только в нынешнем году более 130 врачей Подмосковья безвозмездно получили земельные участки для строительства дома.

Как рассказала акушер-гинеколог женской консультации Зарайской больницы Ирина Афонина, она получила участок размером 12 соток в черте города, благодаря чему добирается до работы за пять минут.

«Программа „Земля врачам“ дала мне возможность построить собственный дом. Участок выбрала рядом с больницей. Зарайск — мой родной город, и я рада, что могу здесь работать и растить дочь», — пояснила Ирина.

В рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее» предусмотрена и комплексная программа подготовки медицинских специалистов. Только в 2025 году по договорам целевого обучения с больницами и поликлиниками в медицинские вузы поступило около тысячи абитуриентов.

Отметим, по Народной программе «Единой России» в Подмосковье также реализуется беспрецедентная программа развития медицинской инфраструктуры.

В 2025 году ведется капитальный ремонт на 80 объектах здравоохранения, 22 из которых планируется открыть в этом году. Кроме того, параллельно в регионе идет текущий ремонт на 58 объектах, все они будут полностью обновлены и введены в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.