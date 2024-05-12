В медорганизациях Москвы работает 50 тыс медсестер и медбратьев

В столичных медицинских организациях сейчас трудятся 50 тыс. медсестер и медбратьев. В этом году обучение по специальности «Сестринское дело» в колледжах города завершат около 2 тыс. студентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.