В Эстонии между двумя островами в море упал вертолет

6 июля в море между двумя эстонскими островами — Сааремаа и Вилсанди упал вертолет. Об этом пишет РБК со ссылкой на ERR.

Предварительно известно, что на борту упавшего вертолета находились семь человек. Все они выжили и чувствуют себя хорошо, медицинская помощь им не понадобилась.

Спасатели забрали людей и привезли их в порт Викати. По данным газеты Õhtuleht, разбившийся вертолет принадлежит фирме Silberauto, которой владеет бизнесмен Вяйно Калдоя. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что небольшой одномоторный самолет упал в районе аэропорта в американском штате Нью-Джерси. На борту воздушного судна находились 15 человек, пятеро из них пострадали.