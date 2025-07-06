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Молдавия однозначно должна стать членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока «Победа» его глава Илан Шор, сообщает РИА Новости .

По его словам, блок «Победа» инициирует сбор подписей за установление союзнических отношений Молдавии с Россией. Шор считает, что удастся собрать минимум 60% подписей граждан страны.

Также руководитель политической партии добавил, что президент Молдавии Майя Санду — «менеджер Запада». Ее наняли на должность, чтобы уничтожить страну.

Съезд «Победы» проводится в Москве на фоне ареста главы Гагузии Евгении Гуцул, а также переноса вынесения ей приговора.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация в области коллективной безопасности. Ее члены — Россия, Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Кыргызстан и Армения.