Исчезнувшую 16-летнюю девушку обнаружили в Самарской области

В Самарской области завершили поиски 16-летней девушки. Она пропала после того, как покинула дом и села в автомобиль к неизвестному мужчине в результате конфликта с мамой, сообщает kp.ru .

Юную девушку искали почти 14 дней. Она исчезла 16 июня.

В тот день девушка поссорилась с мамой. Той не нравилось, как ее дочь относится к своей учебе. Девушка закончила девятый класс и сдавала экзамены.

Также мать нашла неприличную переписку в смартфоне у девушки. Она общалась с неким Андреем. Скорее всего, у пары был виртуальный роман.

Мужчина присылал 16-летней интимные фото и неприличные сообщения. Как долго пара общалась, неизвестно.

После конфликта девушка вышла из дома. Затем мать услышала, как быстро уезжает машина. С того дня 16-летняя считалась исчезнувшей.

Мать обратилась в полицию и к журналистам. Данные девушки выложили в интернет.

Похититель осознавал, что девушку могут оперативно обнаружить. Он начал кардинально менять ее внешний вид.

По словам матери, мужчина отрезал 16-летней волосы. Затем заставил снять украшения. После этого взял в монастыре одежду и переодел. Эти факты указывают на то, что мужчина не планировал отпускать жертву.

Андрей отвез юную девушку в Сызрань. Там на протяжении двух недель 16-летней приходилось бомжевать вместе с мужчиной.

Пару обнаружили на одном из пляжей на берегу Волги. 16-летняя значительно исхудала и испытывает стресс.

Девушку поставили на учет. Похитителя отпустили.

Правоохранители ничего предъявить мужчине не могут. Девушка самостоятельно села в автомобиль. К тому же после этого мужчина ее не удерживал. По словам матери, девушка «будто зомби, забита и зашугана».

Родители считают, что их дочь — не первая, с кем Андрей так обращался. По их мнению, есть и иные жертвы.