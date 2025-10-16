В Луховицах завершился ремонт амбулатории «Северная»

В городе Луховицы завершился ремонт амбулатории «Северная». Медучреждение размешается на первом этаже жилого дома № 16 на улице Тимирязева и представляет собой квартирные помещения площадью 150 квадратов с пристроенной входной группой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонт здесь стартовал летом при поддержке Министерства здравоохранения Московской области, по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» и по народной программе партии «Единая Россия». Рабочие заменили электрику и другие коммуникации, уложили плитку, обновили потолки и стены, установили окна и межкомнатные двери, привели в порядок балкон, где тоже сделали новые окна.

«После ремонта амбулатория, конечно, очень сильно изменилась. Стал удобным подъезд для маломобильных пациентов. Специально оборудованы санитарные комнаты для маломобильных пациентов. Изменился внешний вид амбулатории. Изменена сантехника, электропроводка, дизайн стен и напольного покрытия. Настолько она стала комфортной и уютной, что оказание медицинской помощи действительно будет проводиться в комфортных условиях, как для медицинских работников, так и для наших пациентов», — сказала заместитель главврача Луховицкой больницы по поликлинической работе Наталия Васильева.

Помимо того, что теперь находится в амбулатории стало намного комфортнее, чем раньше, здесь пациенты смогут получать широкий спектр медицинских услуг. По факту это мини-поликлиника, где есть все необходимое для обследования.

«После окончания ремонта и оснащения ее необходимой мебелью, оборудованием, возможности амбулатории достаточно широки. Это не только прием по заболеваниям, но и проведение обследований в рамках диспансеризации, диспансерного наблюдения. Это проведение вакцинации, осуществление забора всех анализов крови, диагностические исследования — спирография, электрокардиография, измерение внутриглазного давления. Пациенты могут получить медицинские консультации, как с врачами-специалистами поликлиники, так и с областными специалистами», — отметила Наталия Васильева.

Пользуясь случаем Наталия Васильева призвала луховичан не реже одного раза в год проходить диспансеризацию. Это обследование позволяет выявлять опасные для здоровья болезни на ранних стадиях и предотвращать их развитие.

В настоящее время амбулаторию готовят к открытию, собирают и расставляют мебель. Случится оно в ноябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.