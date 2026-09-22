Фото - © В Луховицах стартовала акция «7/57. Старт в долголетие» - диспансеризация – лучшее, что можно сделать для здоровья/Фото Ольги Иосипенко

Акция «7/57. Старт в долголетие» стартовала в Луховицах в единый день диспансеризации: 59 жителей прошли обследования, получили консультации и узнали о факторах риска заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Луховицах в минувшую субботу стартовала областная акция «7/57. Старт в долголетие». В единый день диспансеризации сотрудники Луховицкой больницы организовали скрининг здоровья, консультации специалистов и мероприятия по популяризации здорового образа жизни.

Участники сделали зарядку с инструктором, прошли викторину и посетили мастер-классы терапевтов, эндокринологов и стоматологов. Врачи рассказали о контроле артериального давления, признаках инфаркта и инсульта, уходе за полостью рта и самоконтроле при сахарном диабете. Жителей также консультировали терапевты, офтальмолог, эндокринолог, стоматолог и дерматолог.

«Во время единого дня и акции обследования в рамках диспансеризации прошло 59 человек. Высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний установлен у 17% граждан. Главным итогом акции стало то, что многие люди смогли за несколько часов пройти осмотры разных врачей, сдать анализы, сделать прививку и получить важнейшую информацию о своем здоровье», — подытожила заведующая отделением медицинской профилактики Луховицкой больницы Екатерина Костюченко.

До субботы эстафету акции продолжат фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории округа. Жители смогут пройти проверку здоровья и вакцинацию без предварительной записи, центральная поликлиника будет работать до 21:00.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.