В Луховицах идет капремонт терапевтического корпуса больницы по народной программе

Ход капремонта проинспектировали секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин, главный врач окружной больницы, луховицкий координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Галина Пончакова и представитель местного партийного политсовета Антон Минаев. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Продолжается капитальный ремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы. Работы здесь ведутся по госпрограмме Московской области «Здравоохранение Подмосковья», народной программе «Единой России» и партийному проекту «Здоровое будущее».

В настоящее время строители работают над фасадом, в здании прокладывают инженерные сети и завозят материал для отделки помещений.

«Строители работают усердно и без нареканий. Капремонт затронет каждый из пяти этажей здания, предполагает обновление помещений и инженерных коммуникаций. В палатах будет не более 4 мест, отдельный душ и удобства. Корпус преобразится до неузнаваемости. Современное оснащение и новая планировка позволят повысить качество медицинских услуг», — подчеркнул Сергей Тимохин.

График работ предусматривает два этапа их проведения. Это позволило медучреждению не закрываться и принимать пациентов, вести стационарное лечение.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Строители планируют управиться с первым этапом в октябре и сдать «под ключ» 60% здания. В оставшихся 40% лечатся пациенты. Как только первый этап окончится, медицинский процесс переместится в обновленные помещения, и строители займутся оставшейся частью.

«Благодарю жителей округа за то, что с пониманием относятся к временным неудобствам, хотя коллектив больницы делает так, чтобы ремонт как можно меньше касался пациентов. Также у нас обновляется пищеблок в соседнем корпусе. До конца года в больницу будет поставлен современный рентген-аппарат. Еще предстоит ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Городна. Эти работы завершатся до конца года», – сообщила главврач больницы, муниципальный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Галина Пончакова.

Капремонт терапевтического корпуса завершится к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.