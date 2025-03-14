В Лосино-Петровском пройдет «День мужского здоровья» 15 марта

В эту субботу, 15 марта, Щелковская больница проведет день открытых дверей по теме «День мужского здоровья» во взрослой поликлинике ОП № 4 в г. Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все желающие смогут пройти комплексное обследование, которое включает в себя осмотр врача-терапевта, УЗИ почек, анализы крови: общий анализ крови, биохимический анализ, анализ крови на вирусные гепатиты и ВИЧ, анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) и общий анализ мочи.

«Основной акцент мы решили сделать на мужчин, так как согласно статистике они реже самостоятельно проходят профилактические осмотры. Приглашаем мужчин прийти к нам в субботу!» — поделилась заведующая поликлиникой для взрослых Иркям Алукаева.

День открытых дверей пройдет 15 марта с 9:00 до 14:00 в кабинетах № 110, 112.

Записаться на него можно по телефону: +7 (991) 650-19-53.

Мероприятие бесплатное, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.